Nie będziemy agencją PR

Nie jesteśmy od błyskawicznego gaszenia kryzysów wizerunkowych za granicą, gdyż nie mamy do tego narządzi. Potrzebne są realne działania, budowanie propolskich środowisk za granicą, polskiego lobby. My możemy każdemu zapewnić merytoryczny wkład, materiały i opracowania w wielu językach, ale nie przekształcimy się w agencję PR i nie zastąpimy organów państwa - podkreśla w rozmowie z Marcinem Makowskim Jarosław Szarek. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wywiadzie na łamach najnowszego "Do Rzeczy" pytany jest m.in. o to, czy jego dni w Instytucie są policzone oraz czy czuje wystarczające wsparcie ze strony rządu.