Afera GetBack: Kolejne osoby zatrzymane przez CBA. Jeszcze dziś usłyszą zarzuty

Zatrzymani to: Bożena S. – były członek zarządu GetBack S.A.,Dariusz S. – brat podejrzanej Bożeny S., Anna P. – była wiceprezes zarządu GetBack S.A.,Marek P. – były członek zarządu GetBack S.A. oraz Kinga M.-P. – osoba, która 17 stycznia 2018 roku z przedstawicielami zarządu GetBack S.A. podpisała pozorną umowę wyrządzającą szkodę spółce.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA dokonują przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz świadczenia pracy. Czynności te mają na celu zabezpieczenie dowodów mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie jeszcze dziś prokurator ogłosi im zarzuty.

Problemy GetBack SA

Spółka GetBack, powstała w 2012 roku i stała się jedną z wiodących spółek windykacyjnych na rynku. Zajmuje się skupowaniem przeterminowanych długów i polubownych załatwianiem ugód z dłużnikami. W lipcu 2017 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.



W kwietniu br. spółka podała w komunikacie, że prowadzi negocjacje z PKO BP S.A. oraz Polskim Funduszem Rozwoju, w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln. zł. „Zarząd Getback S.A. ("GetBack") informuje – po uzgodnieniu niniejszej informacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami – o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP S.A. („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) na temat udzielania GetBack lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym. Łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250 mln zł. Strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania. Strony przewidują zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie” – podano w komunikacie. Informacja ta została zdementowana przez PKO BP oraz PFR, w efekcie czego Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcji spółki.



Dzień później prezes spółki Konrad Kąkolewski został odwołany ze skutkiem natychmiastowym, a dwoje członków zarządu – Anna Paczuska i Marek Patuła złożyli rezygnację.



Raport roczny z wynikami za 2017 r. spółka miała opublikować w połowie maja, data ta została jednak przeniesieona na 29 maja. "Zarząd GetBack S.A. (...) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla Emitenta za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dacie 29 maja 2018 r." – czytamy w komunikacie spółki.



Jak podaje "Gazeta Wyborcza", obecnie spółka prawdopodobnie winna jest około 2,5 mld zł osobom posiadającym jej obligacje.

