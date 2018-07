W PE debata o przyszłości Europy. Thun do Morawieckiego: Przedstawił pan nasz kraj, jak kraj bandytów i złodziei

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty, europosłanka PO "przypominała" na Twitterze, że "PiS nie reprezentuje poglądów wszystkich Polaków i nie ma prawa do zmiany ustroju naszego państwa !!".

"Nie w naszym imieniu"

– Panie premierze, przedstawił pan nasz kraj, Polskę, jak kraj bandytów, złodziei, mafii i innych działań kryminalnych, które rzekomo charakteryzowały Polskę jeszcze dwa lata temu, zanim władzę przejęła pana partia. Ale: "Not in our name", „Nie w naszym imieniu” – krzyczą dziś obywatele Polski, którzy są w tysiącach, przed polskimi sądami, przed Parlamentem Europejskim i tutaj na galerii – krzyczała europosłanka PO, po wystąpieniu premiera Morawieckiego.

– Pana tutaj na tej sali słuchają ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak wiele udało się nam razem z UE osiągnąć w ostatnich lata i jak bardzo pana partia to niszczy (…) Posłowie też wiedzą tutaj, do czego może doprowadzić niszczenie niezawisłości sądu – mówiła dalej zdenerwowana Thun.

Następne, niezależnie od tematu spotkania, europosłanka zaapelowała do polskiego premiera o wycofanie się z reformy sądownictwa. – Nieraz już pokazaliście, że umiecie zmieniać prawo w ciągu jednej nocy. Ostatnio Zmiana niechlubnego "Holocaust law" zabrała wam dziewięć godzin i czterdzieści-pięć minut (…) Wycofajcie ustawę o SN, nikt tego nie weźmie jako objaw słabości. Macie jeszcze szansę (…) by nie zapisać się w historii najohydniejszymi literami – krzyczała Thun.

Wystąpienie europosłanki PO wywołało wiele komentarzy na Twitterze.