Kukiz'15 proponuje „przeniesieniu w stan spoczynku” posłów i senatorów po 65. roku życia

– Jako Kukiz’15 sprzeciwiamy się łamaniu konstytucji, zwłaszcza przez nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie została skrócona kadencja I Prezesa Sądu Najwyższego. W związku z tym proponujemy analogiczne przepisy (...) w formie projektu ustawy, skrócenie kadencji posłów i senatorów, przeniesienie ich w swoisty stan spoczynku tych posłów i senatorów, którzy osiągną wiek emerytalny, czyli 65 lat – mówił na konferencji prasowej poseł Jakub Kulesza z Kukiz'15.

– Uważamy, że jeśli PiS uważa, że może skracać kadencje, przenosić w stan spoczynku przedstawicieli konstytucyjnych ciał, równie dobrze takie przepisy można zastosować do posłów i senatorów. Będzie miało to o wiele lepszy wpływ niż projekt Prawa i Sprawiedliwości. Parlament jeszcze bardziej potrzebuje przewietrzenia niż wymiar sprawiedliwość – tłumaczył polityk.

– Ten projekt jest na serio. Zobaczymy po reakcji polityków PiS – to oni nas wpakowali w taką sytuację. Jeżeli serio traktują konstytucję i upierają się przy tym, że można skracać kadencje przedstawicieli konstytucyjnych ciał, to ten projekt będzie na serio i na serio chcemy to zastosować – dodał Kulesza.

