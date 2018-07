Przyłębska: Mówienie, że przepis mi się nie podoba i nie będę go stosować prowadzi do anarchii

– Jeśli ktoś uważa, że ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją, to składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i pyta, czy określony w tej ustawie przepisy są zgodne z obowiązującą w Polsce Konstytucją. Dopóki takiego pytania nie będzie, dopóki Trybunał się w tej sprawie wypowie, to nie można mówić: nie będę stosować tych przepisów, bo uważam, że są niekonstytucyjne. To prowadzi do anarchii – oceniła Julia Przyłębska.

Zgodnie z konstytucją, kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat, co oznacza, że prof. Małgorzata Gersdorf powinna zostać na tym stanowisku do 2020 roku. Sejm przyjął jednak ustawę zgodnie z którą sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) muszą przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta.

Gersdorf jest pierwszym prezesem SN od 2014 roku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oświadczyła jednak, że nie poprosi prezydenta o możliwość dalszego orzekania, co oznacza, że teoretycznie jej kadencja kończy się dzisiaj.