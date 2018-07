Transferowy hit coraz bliżej. Carlitos o krok od Legii

Carlos Daniel Lopes Huesca trafił do polskiej ligi przed rokiem. 28-latek wcześniej występował w klubach hiszpańskich, rosyjskich i cypryjskich. Carlitos szybko został uznany najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej. Zawodnik Wisły Kraków zostakł także królem strzelców rozgrywek, zdobywając 24 bramki.



Co ważne, Hiszpan wyróżniał się nie tylko skutecznością, ale także dużymi umiejętnościami technicznymi. Duże zainteresowanie piłkarzem przejawiał też Lech Poznań, ale ostatecznie nie udało mu się dojść do porozumienia z Wisłą. Ostatecznie zawodnik trafi do Legii Warszawa. Mistrzowie Polski mają zapłacić za Carlitosa 500 tysięcy euro, ale z czasem ta suma może wzrosnąć do 1,3 miliona euro.







Dziś Carlitos podpisze kontrakt z warszawskim klubem. Będzie trzecim nowym nabytkiem Legii po napastniku Jose Kante (ostatnio Wisła Płock) i obrońcy Mateuszu Wietesce (dotychczas Górnik Zabrze).