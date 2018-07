Policjanci uratowali yorka. Piesek wpadł do studzienki

Piesek rasy York z Zabrza tego spaceru nie zaliczy do udanych. Zwierzak wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Spadł 1,5 metra pod ziemię. Uratowali go policjanci. Do zdarzenia doszło na ulicy Krakowskiej w Zabrzu.

Jak podaje RMF FM studzienka była niezabezpieczona, tylko częściowo zasłonięta płytą. Na miejsce przyjechała policja. "Wejście do studzienki, w której nie było włazu zabezpieczającego, częściowo zastawione było betonową płytą. Mundurowi odsunęli płytę i zeszli po wystraszonego yorkshire terriera do studzienki" – RMF FM przytacza słowa funkcjonariuszy.

Przestraszonego pieska wyciągnęli funkcjonariusze policji. Piesek trafił do miejskiego schroniska dla zwierząt. Trwają poszukiwania nowego domu. Yorkshire terier to brytyjska rasa psa. Jedna z najmniejszych ras. Jego wysokość wynosi od 18 do 23 cm., waga 1,5 – 3 kg.

To piesek rodzinny, dobrze komunikuje się z dziećmi. Jak czytamy w opisie rasy to pies żywy, rodzinny, pełen animuszu, zrównoważony, czujny, energiczny, bardzo wierny.

