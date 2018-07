Kolejny kandydat na prezydenta Warszawy. To burmistrz Targówka

Antonik należy do najważniejszych osób w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, w której długo był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Od kilkunastu lat działa z jej ramienia w samorządzie i wchodzi w koalicje z większymi partiami, które mogą mu zapewnić władzę.

Co ciekawe, chociaż w 25-osobowej Radzie Targówka spółdzielnia Bródno ma tylko czterech radnych, to dzięki korzystnemu sojuszowi z PO posiada dwa najważniejsze stanowiska w dzielnicy: burmistrza i przewodniczącego rady Targówka. Antonik należy też do najbogatszych samorządowców na Targówku.

Jednym z jego priorytetów ma być uregulowanie stanów prawnych nieruchomości. Antonik chce też poprawiać infrastrukturę miast i zapowiada również m.in. poprawę pracy urzędników oraz wprowadzenie zmian w budżecie partycypacyjnym.