Tychy: Skandal w hipermarkecie. Szokujące zachowanie ochroniarza

Do zajścia doszło 29 czerwca na terenie tyskiego sklepu Auchan – informuje serwis tychy24.net. Chłopcy w wieku około 11 lat, którzy byli w Auchan w towarzystwie dwóch koleżanek, oglądali artykuły w jednym ze sklepów z elektroniką. W trakcie oglądania sprzętu audio, chłopcy mieli pogłośnić sprzęt na jednym ze stanowisk, co skłoniło ochroniarza do interwencji. Jego krzyki przestraszyły chłopców, którzy zaczęli uciekać na hulajnogach. Media wskazują, że nie było przesłanek, aby stwierdzić, że dzieci coś ukradły.



Kiedy ochroniarz je dogonił, doszło do szarpaniny z przekleństwami w tle. Po reakcji świadków, ochroniarz zamknął się wraz z dziećmi w pokoju zatrzymań. Po dotarciu na miejsce policji, która stwierdziła, że zatrzymanie było pozbawione podstaw prawnych, dzieci zostały przekazane opiekunom, a do ich rodziców trafiła informacja o tym, jakie mają możliwości dalszego postępowania – podaje portal tychy24.net.

Co grozi ochroniarzowi? Można zostać oskarżony o napaść, jednak ewentualne skierowanie sprawy na drogę prawną to decyzja rodziców poszkodowanych dzieci. Ubolewanie z powodu całej sytuacji wyrazili przedstawiciele sieci Auchan.