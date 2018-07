Giertych może mieć kłopoty. Grozi mu dyscyplinarka

Chodzi o dwie wypowiedzi prawnika:

„Ja bym na miejscu Zbigniewa Ziobry bał się jednej rzeczy – jak zostaną przedstawione zarzuty Donaldowi Tuskowi, to ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał to czelność zrobić, ale może i również on" - w "Kropce nad I" w TVN24.

A także: "Jestem ciekaw, czy Jarosław Kaczyński znajdzie prokuratora, który w sprawie Smoleńska postawi zarzuty Donaldowi Tuskowi, bo taki prokurator sam za parę lat zostanie skazany" - w programie „3 x 3”, który ukazał się na portalu wyborcza.pl.

Po otrzymaniu zawiadomienia od Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, 18 czerwca Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie postanowił wszcząć dochodzenie dyscyplinarne w sprawie przekroczenia granic wolności słowa przez adwokata Romana Giertycha.