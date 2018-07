Wyciekł "przekaz dnia" PiS ws. Kuchcińskiego

Za odwołaniem Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka głosowało 146 posłów, przeciw było 233, a od głosu wstrzymało się 29 parlamentarzystów. Większość konieczna do zablokowania wniosku PO i Nowoczesnej to 205 posłów. Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej złożyli 15 czerwca. Był on pokłosiem odrzuconego dzień wcześniej wniosku PO o informację ws. konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7. Opozycja grzmiała, że Kuchciński "knebluje usta" i "łamie świętą zasadę demokracji".

"M. Kuchciński doczekał się uznania, przynajmniej w przekazie dnia dla posłów PiS: "nad wyraz wyrozumiały wobec ekscesów totalnej opozycji" – napisał dziennikarz "Polityki" Wojciech Szacki, zamieszczając informację, która ma być "przekazem dnia" ws. głosowania nad odwołaniem marszałka.