Większe kompetencje Szefa Sztabu Generalnego. Rząd przyjął projekt

Jest to pierwszy z etapów reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Reforma SKiD zakłada rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który w czasie wojny będzie organem dowodzącym Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia.

Nowy SKiD określa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako najważniejszego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej. To szefowi Sztabu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej do działania – tak jak obecnie, będzie bezpośrednio podlegał Ministrowi Obrony Narodowej.

Nowe prawo dostosuje struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia ma wyeliminować kompetencyjny chaos i wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie.

Obecny system m.in. nieprecyzyjnie określa zadania dowódców, ogranicza kompetencje szefa Sztabu Generalnego WP, a także wprowadza strukturę planowania i dowodzenia nie w pełni zgodną z systemem dowodzenia NATO.

