Naczelna Rada Adwokacka kontra rząd. "Małgorzata Gersdorf pozostaje I prezesem SN"

Ustawa o Sądzie Najwyższym zakłada przejście w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życie. Dotyczy to także dotychczasowej I prezes, Małgorzaty Gersdorf. Obecnie, obowiązki te pełni sędzia Józef Iwulski. Jednak nie wszyscy uznają nowe przepisy. Przeciwnicy zmian, którzy protestowali przed gmachem Sądu Najwyższego w Warszawie twierdzą, że ustawa jest niezgodna z konstytucją i prowadzi do całkowitego upolitycznienia najważniejszego sądu w Kraju. Sama Małgorzata Gersdorf stoi na stanowisku, że do 2020 roku będzie pełnić obowiązki I prezesa.

Czytaj także:

Rzecznik SN: Dlaczego nie zwracamy się do TK? Nie liczymy na obiektywne orzeczenie

Gersdorf ma poparcie nie tylko partii politycznych, takich jak PO czy Nowoczesna, ale także części środowiska – m. in. Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium NRA przedstawiło oświadczenie, w którym wyraźnie zaznacza, iż zgodnie z prawem do 2020 roku funkcję I prezesa SN pełni Małgorzata Gersdorf.

"W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie na straży praworządności..." – tak zaczyna się komunikat Prezydium NRA.