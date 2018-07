Mucha: Nie ma w tej chwili I prezesa Sądu Najwyższego

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przeszła w stan spoczynku -- poinformował dwa dni temu Paweł Mucha na konferencji prasowej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował też wówczas, że wolą prezydenta jest, aby to sędzia Józef Iwulski wykonywał funkcje I prezesa SN.

Odsunięcie Gersdorf od orzekania to efekt nie zastosowania się przez nią do zapisów nowej ustawy o SN, gdyż I prezes nie zwróciła się do prezydenta z prośba o możliwość dalszego orzekania pomimo osiągnięcia wieku 65 lat.

"Stała się sędzią w stanie spoczynku"

– Mamy sytuację, że kierującym Sądem Najwyższym jest prezes SN, najstarszy służbą sędziowską, czyli sędzia Józef Iwulski. To skutek, który następuje na mocy przepisów ustawy o SN. Do 3 lipca I prezesem SN była prezes Gersdorf, natomiast w art. 111 tej ustawy mamy określone w sposób jednoznaczny i wyraźny, tak samo jak w art. 12 mamy to też wyrażone, że prezesem może być tylko sędzia w stanie czynnym, a sędzią w stanie czynnym nie będzie ten sędzia, który nie złożył oświadczenia do prezydenta, mimo ukończenia 65 lat, że chce dalej orzekać – tłumaczył dzisiaj ponownie Paweł Mucha.

– Mamy sytuację taką: prezes Gersdorf kilkukrotnie tę ustawę (o Sądzie Najwyższym - red.) w praktyce stosowała. Wiemy że 3 kwietnia miała miejsce reorganizacja SN, przeszli w stan spoczynku sędziowie, którzy byli w Izbie Wojskowej, potem pani sędzia ubiegała się o zgodę na dodatkowe zatrudnienie na uczelni, też na podstawie tej ustawy. Ustawa weszła w życie, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że nikt jej nie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy że I prezes SN też ma taką kompetencję i teraz w skutek tego, że pani prezes nie złożyła oświadczenia, stała się sędzią w stanie spoczynku – podkreślił dalej polityk.

– Stała się emerytem (Małgorzata Gersdorf - red), w tym sensie sędziowskim, że jest sędzią, w stanie spoczynku, czyli takim sędzią, który nie jest aktywny jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W związku z tym nie może pełnić funkcji I prezesa SN – dodał Mucha.

