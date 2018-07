Dotyk nieba: Pierwsza osoba po raku płuca na najwyższym szczycie Ameryki Północnej

Rak płuca, gardła, skóry – wydawałoby się, że osoba, która ma taką historię nowotworową, powinna być na rencie, a nie zdobywać Denali, gdzie panuje temperatura -50 st. – W tak ekstremalnych warunkach człowiek dowiaduje się, że ciało to tylko dodatek. Jeśli mózg da sygnał, to nie ma rzeczy niemożliwej. Może dzięki temu, co robię, jeszcze żyję? Transport na Alaskę, lot nad pasmami gór: to jest dotykanie nieba – Piotr Pogon, himalaista, fundraiser, któremu 27 lat temu usunięto płat płuca z powodu raka, opowiada o wyprawie, która zakończyła się zdobyciem przez niego czwartego szczytu Korony Ziemi. Co go pcha do przekraczania granic własnych możliwości?