Wracają protesty rezydentów. „Rząd zerwał ustalenia”

„Minister Zdrowia @SzumowskiLukasz i Rząd @pisorgpl zerwali porozumienie z Rezydentami @PR_OZZL. Czeka nas w najbliższym czasie fala protestów i strajków w ochronie zdrowia. Przepraszamy pacjentów za to co nastąpi. Nie możemy już inaczej walczyć o normalność w systemie opieki zdrowotnej” – czytamy na twitterowym profilu lekarzy rezydentów.

Jak informują lekarze, za trzy tygodnie, a więc pod koniec lipca spotkać się mają wszystkie organizacje lekarskie, które zdecydują o formie protestu. Rezydenci to początkujący lekarze, którzy zdali już egzamin lekarski, mają już prawo leczyć, ale nie mają jeszcze specjalizacji. W Polsce lekarzy rezydentów jest ponad 16 tysięcy.

Na początku roku protest lekarzy rezydentów odbił się szerokim echem. Podczas styczniowego protestu domagali się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. rocznie, do kwoty tej miano dojść do 2020 roku. Rząd w ramach porozumienia zgodził się na podniesienie wydatków do 6 proc. Teraz jednak zdaniem rezydentów porozumienie to zostało zerwane.

