Minister odpowiada rezydentom: Realizujemy porozumienie

Wyższe wynagrodzenie zasadnicze, proc. składka zdrowotna, to wsparcie dla służby zdrowia zawarte w przyjętej w czwartek przez Sejm ustawie.

– Niebawem to wsparcie będzie ogromne – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia, Łukasz Szumowski. – Nowela przewiduje uchylenie przepisu umożliwiającego pracownikowi, po wyrażeniu przez niego zgody (tzw. klauzula opt-out), na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu z rezydentami, klauzula opt-out powinna przestać obowiązywać od 2028 r. – mówił minister dziennikarzom.

– Jak dodał, podejmoane są próby zwiększenia liczby pracowników w ochronie zdrowia. Trwa stały dialog. Wcześniej Porozumienie Rezydentów napisało na Twitterze, że ministerstwo zerwało porozumienie z rezydentami. – Minister Zdrowia @SzumowskiLukasz i Rząd @pisorgpl zerwali porozumienie z Rezydentami @PR_OZZL.

Czeka nas w najbliższym czasie fala protestów i strajków w ochronie zdrowia. Przepraszamy pacjentów za to co nastąpi. Nie możemy już inaczej walczyć o normalność w systemie opieki zdrowotnej – czytamy we wpisie rezydentów.