Rzecznik SN: Nie wiadomo, kiedy prezes Gersdorf wróci z urlopu

– Dzisiejszy dzień to był jej ostatni dzień urzędowania przed urlopem i od poniedziałku będzie na urlopie, który nie wiem, kiedy się skończy – tłumaczył.

"SN nie ma obecnie I prezesa"

– Pani prezes Małgorzata Gersdorf nie złożyła oświadczenia, stała się sędzią w stanie spoczynku. Mówiąc tak po prostu, stała się emerytem – mówił wcześniej wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przeszła w stan spoczynku -- poinformował dwa dni temu Paweł Mucha na konferencji prasowej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował też wówczas, że wolą prezydenta jest, aby to sędzia Józef Iwulski wykonywał funkcje I prezesa SN.

Odsunięcie Gersdorf od orzekania to efekt nie zastosowania się przez nią do zapisów nowej ustawy o SN, gdyż I prezes nie zwróciła się do prezydenta z prośba o możliwość dalszego orzekania pomimo osiągnięcia wieku 65 lat.

Czytaj także:

Naczelna Rada Adwokacka kontra rząd. "Małgorzata Gersdorf pozostaje I prezesem SN"Czytaj także:

"Poniosłaby odpowiedzialność i doskonale o tym wie". Mocne słowa Wójcika o GersdorfCzytaj także:

Mucha: Nie ma w tej chwili I prezesa Sądu Najwyższego