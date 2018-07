Napisał, że „odstrzeli Kaczyńskiego”. Bezgraniczny hejt na Facebookowej grupie, gdzie są znani politycy opozycji

Internauta swój post zamieścił w grupie Facebookowej, gromadzącej ludzi przeciwnych obecnej władzy. Do grupy należy kilkudziesięciu polityków m. in. z PO. A administratorem grupy jest m. in. Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej.

A do grupy należy ponad 111 tysięcy osób. „Zainspirowani przez Władysława Frasyniuka – mówimy o sobie z dumą: JESTEM GORSZEGO SORTU! Niech nas zobaczą” – czytamy w opisie grupy. W piątek na profilu pojawił się wpis jednego z użytkowników: „Jeśli odstrzelę kaczkę, to będziecie mi wysyłać paczki”?

Wpis w oczywisty sposób nawiązuje do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wywołał aplauz wielu stałych bywalców grupy, a polubiło go ponad 700 osób. Spotkał się jednak też z krytyką części internautów, którzy przypominali, że już raz w wyniku hejtu doszło do tragedii. W 2010 roku Ryszard Cyba wszedł do łódzkiej siedziby Prawa i Sprawiedliwości.

Zastrzelił Marka Rosiaka, dyrektora biura europosła Janusza Wojciechowskiego i ciężko ranił innego pracownika biura. Był w pełni poczytalny, został skazany na dożywocie.