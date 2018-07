Biegał nad morzem i znalazł... tory. Nietypowe znalezisko na Helu

Nietypowe znalezisko odkrył Grzegorz Elmiś, który następnie zrobił zdjęcia i nakręcił filmik, po czym opublikował je w sieci. Władysław Szarski, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża, w rozmowie z TVN24 tłumaczył jednak, że nie są to tory w dokładnym tego słowa znaczeniu. – To prefabrykowane elementy o długości kilku metrów. Układano je doraźnie, by przetransportować jakieś cięższe elementy i załadować na statki bądź okręty. Takie elementy układano, jak była taka potrzeba. Robili to Polacy przed wojną, a potem i Niemcy – wyjaśnił.