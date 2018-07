Morawiecki: Premier powinien usiąść do stołu i się porozumieć z sędziami i opozycją

Marszałek senior ocenił, że kompromis ws. sporu o Sąd Najwyższy zależy od dobrej woli obu stron. – To jest niszczące dla Polski, że tego porozumienia nie ma. My się spieramy, a tu się cieszą państwa ościenne i Bruksela. To jest dla Polski i Europy niepotrzebne – powiedział.

Morawiecki przyznał jednak, że środowisko prawne nie może narzucać innym swojej woli, bo musi być równowaga władz. – Jedyną drogą jest szukanie kompromisu. Obie strony powinny się do tego przyłożyć i rozwiązanie znaleźć, idąc na ustępstwa. Z drugiej strony środowisko prawne nie może narzucać innym swojej woli, bo musi być równowaga władz. A w ostatnim 25-leciu mieliśmy dominację władzy sądowniczej. Nie było w tym środowisku lustracji, dekomunizacji – dodał.