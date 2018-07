Andruszkiewicz ostro o wpisach pod tweetem Lisa. "To chore z nienawiści towarzystwo trzeba zaorać"

"Widzieli Państwo Pana Jarosława? Czy widzieliśmy to samo? Czy Państwo myślą to co ja myślę???" – napisał na Twitterze redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. Pod wpisem szybko pojawiły się ohydne odpowiedzi.

Do wpisów odniósł się już poseł Wolnych i Solidarnych Adam Andruszkiewicz. "Mówiłem, że to chore z nienawiści towarzystwo trzeba zaorać, a już z pewnością nie można im oddać Polski. Za wszelką cenę!" – napisał.