Pinior: Ta władza mnie niszczy

Na początku lipca do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia przeciwko Józefowi Piniorowi oraz jego asystentowi Jerzemu W. i trzem biznesmenom. Były senator PO jest oskarżony o przyjęcie 46 tys. zł korzyści majątkowej w zamian za interwencję senatorską. Do oskarżeń pod swoim adresem Pinior odniósł się w rozmowie z serwisem Onet. Jak przekonuje, sprawa ma charakter polityczny, a ona sam jest niewinny.

Józef Pinior oskarżony

– Nie przyjąłem żadnych pieniędzy. A jestem już w polityce ponad 40 lat. Nigdy nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, że mogę przyjąć łapówkę (...) To są rzeczy, które mnie po prostu brzydzą – mówi Onetowi polityk. Pytany skąd więc te oskarżenia, Pinior mówi o manipulacji służb, której ulega prokuratura. – Podejmując różnego rodzaju interwencje w interesie mojego okręgu wyborczego, równolegle do tego, w różnych sytuacjach pożyczałem pieniądze. Służby natomiast manipulują podsłuchem. Każdy, kto jest aktywny zawodowo, wykonuje i otrzymuje w ciągu dnia dziesiątki telefonów. Na podstawie tych telefonów można stworzyć dowolny scenariusz – od scenariuszy spiskowych po jakiekolwiek inne scenariusze. W moim przypadku wykorzystano różne rozmowy telefoniczne i połączono w całość coś, co wcale nie jest połączone – tłumaczy były senator PO.

Józef Pinior powiedział Onetowi, że "ta władza mnie niszczy". – Wyobraża pan sobie, że proces, który mam od półtora roku na głowie, nie ułatwia mi mojego życia, przede wszystkim prywatnego. Cierpi na tym przede wszystkim cała moja rodzina – mówi dziennikarzowi.