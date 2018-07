74. rocznica operacji "Ostra Brama". "Naród polski o swoich bohaterach pamięta i nigdy nie zapomni"

Na wileńskiej Rossie odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicy operacji "Ostra Brama", przeprowadzonej w ramach ogólnopolskiej akcji „Burza“. Pamięć walczących wówczas żołnierzy uczcili kombatanci z Polski, Litwy i Białorusi, zastępca ambasadora RP na Litwie, przedstawiciele władz i organizacji społecznych. Na grobach żołnierzy Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Modlitwę za dusze poległych odmówił ks. prałat Stanisław Pawlaczek z Dolnego Śląska.

W czasie uroczystości do zebranych przemówił prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. – Przybyliśmy tu wszyscy po to, aby oddać cześć i hołd, pomodlić się za naszych narodowych bohaterów. Za tych młodych ludzi, którzy 74. lata temu stanęli do walki w wieku siedemnastu, osiemnastu, dwudziestu kilku lat – mówił. Artur Kondrat podkreślał, że nikt z nich nie pytał wówczas o zapłatę za ich poświęcenie, bo oni czuli że wyzwolenie Wilna z rąk niemieckiego okupanta jest ich obowiązkiem. – Oni swój obowiązek wypełnili. Spoczywają tu, na Rossie, u podnóża swoich poprzedników – obrońców, legionistów pod przywództwem marszałka Piłsudskiego, jednego z największych polskich bohaterów, któremu dzisiaj, w tym roku zawdzięczamy 100-lecie odzyskania niepodległości dodawał.

– Teraz my wypełniamy swój obywatelski obowiązek – wskazywał Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy, tłumacząc, że jest nim przybycie na uroczystości na Rossie, aby w ten właśnie sposób potwierdzić, że naród polski o swoich bohaterach pamięta i nigdy nie zapomni. – Nigdy nie zapomni o tych kresowych straceńcach, którzy tu spoczywają i oddali swoje życie za to, żeby Polska była Polską – podkreślał.

Podczas uroczystości głos zabrał także zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Poznański. Odczytano także list od wicemarszałek Senatu Maria Koc.Przesłanie do uczestników rocznicowych obchodów skierował również szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Odczytał go radca Urzędu Jan Sroka.