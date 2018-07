Wyciek niebezpiecznej substancji w głównym terminalu cargo w Warszawie

Konieczna była ewakuacja 11 osób. Cztery z nich znajdują się pod opieką lekarzy.



Z informacji przekazanych RMF FM przez kapitana Wojciecha Kapczyńskiego ze straży pożarnej wynika, że na miejscu jest 8 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. – W tej chwili grupa chemiczna rozpoznaje tę substancję - co to jest, z czym mamy do czynienia i jakie są ewentualne zagrożenia – dodał Kapczyński.

Niebezpieczna substancja znajduje się w 36 beczkach. Tylko jedna z nich uległa rozszczelnieniu.