"Niewiarygodna idiotka". Romaszewska ostro o Gretkowskiej

Manuela Gretkowska, znana z ogromnej niechęci do obecnej władzy i feministycznych poglądów pisarka, ogłosiła na Facebooku, że przestaje komentować polską politykę. "Byłam polityczną emigrantką, zakładałam partię żeby zmienić Polskę, mam niewyparzoną gębę i polityczny temperament. Ale nie jestem wariatką, nie będę pisać wbrew sobie, że jest nadzieja, że damy radę. Odlubcie ten fanpage jeśli spodziewacie się dotychczasowych wpisów" – napisała.

W swoim ostatnim politycznym wpisie Gretkowska po raz kolejny krytycznie oceniła obecną rzeczywistość oraz kilka słów poświęciła prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Bo skurdupel uważa się za Polskę, Prawo i wymierzaną przez siebie sprawiedliwość. Nie jest geniuszem, jak bohaterami nie są żołdacy niszczący cudze marzenia, dobytek, życie (...) Rzepliński, fighter prawa, powiedział o prezesie: tchórz, polski cwaniaczek. Gdy my kochaliśmy, robiliśmy prawa jazdy, podróżowaliśmy wydając ciężko zarobione pieniądze z naszych kont bankowych, on od lat tkwił w samotności paranoika, knując z resentyment" – napisała.

Do wpisu Gretkowskiej w ostrych słowach odniosła się Agnieszka Romaszewska. "Ależ to niewiarygodna idiotka, pretensjonalna i kiczowata, cała, jak purchawka proszkiem, wypełniona pogardą dla ludzi nie tak nadzwyczajnie światłych jak ona" – napisała szefowa telewizji Biełsat. "A że ma kobita wyobraźnię, to stworzyła sobie jakiegoś niezmiernie ozdobnego Golema i wypowiada mu wojnę" – dodała we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym.

Dziennikarka poinformowała, że post Gretkowskiej udostępniła na Facebooku z "powodów osobistych". "Czasem człowiek może się określać także poprzez antytezę. Poprzez to kim NIE JEST. Otóż jeżeli chcecie zobaczyć kim NIE jestem i nie będę nigdy w życiu..." – oświadczyła.