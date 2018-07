Iwulski: Sędziowie SN namawiali Gersdorf, aby nie szła na urlop. To jej decyzja, ale ją rozumiem

– Każdy ma prawo do urlopu. To jej decyzja, myśmy w to nie ingerowali. Podczas spotkania w Sądzie Najwyższym było wiele głosów namawiających, żeby nie szła na urlop, albo chociaż poczekała z nim do końca tygodnia. Ona się na to zgodziła i poczekała. Rozumiem panią profesor – mówił w TOK FM Józef Iwulski, p.o. I Prezesa Sądu Najwyższego.

Sędzia Iwulski został zapytany m.in. o wyroki w stanie wojennym. Jak tłumaczył, składał zdanie odrębne w stosunku do wszystkich oskarżonych. – Powoływałem się na zapisy ustawy względniejszej. Według tych ustaw działalność związków zawodowych nie była już zawieszona. Nie przypominam sobie żadnych innych spraw politycznych, abym orzekał w sądzie w Krakowie. Jedyna możliwość, to ściągnięcie akt sądów wojskowych, które są w IPN – powiedział. Iwulski podkreślił też, że "Sąd Najwyższy nie ulega", a sędziowie "obstają przy swoim". – Czas jest tutaj cenną zdobyczą – mówił.