Fala hejtu pod zdjęciem Grosickiego. Piłkarzowi puściły nerwy

Taka sytuacja przydarzyła się Kamilowi Grosickiemu, który na jednym z portali społecznościowym opublikował zdjęcie z wakacji. Piłkarz spędza je m.in. z Tomaszem Hajto i Sławomirem Peszko na Ibizie.

Pod fotografią natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wśród nich wiele krytycznych, ale także wulgarnych. Nie niektóre z nich Grosicki postanowił odpowiedzieć. Używane słownictwo świadczy, że piłkarzowi puściły nerwy.

"Ja wszystko rozumiem, turniej nie udał się, pora odpocząć, ale dlaczego schowaliście głowy w piasek i nawet nie wytłumaczyliście się? Wygląda na to, że mieliście dobry ubaw z nas kibiców, że wierzyliśmy do końca. Więcej było tych co trzymali kciuki niż hejtowali was. I jaki jest tego efekt? Kolejny raz jesteśmy nabici w butelkę, nawet nie umiecie przyznać się do błędu" - napisał jeden z internautów. Początkowo "Grosik" spokojnie tłumaczył, że "jest czas na pracę i czas na zabawę" oraz że bardzo przeżył porażkę. Poziom innych komentarzy wyprowadził go jednak z równowagi. Tak było, kiedy jeden z użytkowników Instagrama nazwał reprezentantów Polski "oszustami i bydłem". "Chciałbym ciebie spotkać na żywo" – odpisał piłkarz.

„To na ch… wrzucasz zdjęcia z twoją uśmiechniętą mordą z wakacji? Macie stulić mordy, podkulić ogony, bo wstydu narobiliście w Rosji! Ma ci się to odbijać do końca życia czkawką” – napisał inny internauta. "Po g**no" – odparł nie przebierając w słowach "Grosik".