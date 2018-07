"Syndrom daleko idących kompleksów". Komentarze po słowach Jaggera

Lech Wałęsa napisał w liście o trwającym kryzysie wokół Sądu Najwyższego. Były prezydent podkreślał, że wielu ludzi czeka z niecierpliwością na koncert grupy muzycznej na Stadionie Narodowym. "Ale w Polsce dzieją się złe rzeczy" – alarmował. Wałęsa poprosił, by w trakcie koncertu "The Rolling Stones" wykonali gest lub powiedzieli coś ws. sądownictwa. "Wiele by to dla nich znaczyło" – podsumował Wałęsa.

Mick Jagger faktycznie odpowiedział na list Lecha Wałęsy. Wydaje się jednak, że artyści nie chcieli się mieszać do polskich spraw. – Polska to piękny kraj, ale jestem za stary, żeby być sędzią. Ale nie jestem za stary, żeby śpiewać – powiedział po polsku. – Byliśmy tu w 1967. Pomyślcie ile osiągnęliście od tego czasu. Niech Bóg będzie z wami – dodał po angielsku.

Słowa Jaggera są szeroko komentowane w sieci.