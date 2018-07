"I wtedy mu mówię, Mick, może Ty o sądach zaśpiewaj?". Internauci podsumowali słowa Jaggera

Mick Jagger podczas koncertu w Warszawie nawiązał do głośnego listu byłego prezydenta Lecha Wałęsy. – Polska to piękny kraj, ale jestem za stary, żeby być sędzią. Ale nie jestem za stary, żeby śpiewać – powiedział po polsku. Lech Wałęsa prosił artystów, aby odnieśli się do sporu o Sąd Najwyższy. Internauci podsumowali już całą sytuację.