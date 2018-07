Cenckiewicz prosi "ludzi dobrej woli" o pomoc

"Skala zniszczeń i kradzieży jest tak wielka, że potrzebujemy pomocy, by odtworzyć wiedzę o tym, co było w zasobie" - napisał na Twitterze Sławomir Cenckiewicz, publikując apel do historyków, publicystów, kolekcjonerów i antykwariuszy o przekazywanie informacji ws. braków w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego.

W specjalnym komunikacie Wojskowe Biuro Historyczne zapelowało o przekazywanie wszelkich informacji na temat niszczonych oraz zaginionych dokumentów i materiałów. "Pozyskane informacje mogą okazać się skuteczne w odtworzeniu wiedzy o zasobie oraz mechanizmach niszczenia i utraty sporej części archiwum CAW w latach 1990-2015" – czytamy w komunikacie.