Już wiadomo, kiedy skończy się urlop prof. Gersdorf

– Każdy ma prawo do urlopu. To jej decyzja, myśmy w to nie ingerowali. Podczas spotkania w Sądzie Najwyższym było wiele głosów namawiających, żeby nie szła na urlop, albo chociaż poczekała z nim do końca tygodnia. Ona się na to zgodziła i poczekała. Rozumiem panią profesor – mówił dziś w TOK FM Józef Iwulski, p.o. I Prezesa Sądu Najwyższego.

Wcześniej rzecznik Sądu Najwyższego nie potrafił powiedzieć, kiedy prof. Gersdorf wróci z urlopu.

"SN nie ma obecnie I prezesa"

– Pani prezes Małgorzata Gersdorf nie złożyła oświadczenia, stała się sędzią w stanie spoczynku. Mówiąc tak po prostu, stała się emerytem – mówił kilka dni temu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przeszła w stan spoczynku -- poinformował dwa dni temu Paweł Mucha na konferencji prasowej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował też wówczas, że wolą prezydenta jest, aby to sędzia Józef Iwulski wykonywał funkcje I prezesa SN.

Odsunięcie Gersdorf od orzekania to efekt nie zastosowania się przez nią do zapisów nowej ustawy o SN, gdyż I prezes nie zwróciła się do prezydenta z prośba o możliwość dalszego orzekania pomimo osiągnięcia wieku 65 lat.