Staniszkis mocno atakuje PiS: Powtarzają elementy, które były fundamentem bolszewizmu

Jak podkreślała, w związku z sytuacją w Sądzie Najwyższym, prezydent "powinien stanąć przed Trybunałem Stanu jak skończy kadencję". – To mówienie, że będzie kandydował w drugiej kadencji, to jest mechanizm kontroli, żeby w ciągu tych ostatnich dwóch lat się nie zbuntował przeciwko PiS-owi – podkreślała w „Kropce nad i”.

Staniszkis oceniła też Jarosława Kaczyńskiego. – Znam go długo, ale słabo, jak większość ludzi. Obserwuję go od bardzo wielu lat. To jest jednak taka destrukcja po śmierci brata. Zostawić po prostu wszędzie taką pustynię i brak zaufania absolutnie do ludzi. To jest dla mnie trudne do zrozumienia – zaznaczała Staniszkis.

Krytycznie oceniła też politykę PiS, porównując techniki stosowane przez polityków do metod bolszewickich.

– Uważam, że tam się powtarzają pewne elementy, które były fundamentem bolszewizmu. Z jednej strony, tylko ich cytując, jak oni mówią, że wolność dotyczy sfery tylko prywatnej, a nie publicznej albo kiedy mówią, że dobro i zło to są pojęcia, które można wypełniać różną treścią, albo mówią, że należy dokonać przemiany społeczeństwa, wydobyć coś więcej, to tak właśnie w tym dyskursie bolszewickim było. To jest szokujące, bo nie wiem, skąd to się u nich wzięło - oceniła. - Widać zresztą wśród tych PiS-iaków jak oni ostrożnie występują, jak się boją. To jest dla mnie żenujące – dodawała.