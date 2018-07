W środę spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy

Spotkanie prezydentów jak oznajmił prezydencki minister Krzysztof Szczerski świadczyć ma o tym, że dialog między narodami „jest intensywny i trwały, i nie wymaga zewnętrznych impulsów". W niedzielę, w 75. rocznicę zbrodni wołyńskiej prezydent RP Andrzej Duda przybył na Ukrainę, by oddać cześć pomordowanym Rodakom. Prezydent podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie muszą się "opierać na prawdzie".

– Nie może być mowy o żadnej zemście. Oczywiście jest mowa o bólu. Ból będzie trwał, ale wierzę w to, że czas, który leczy rany, zabliźni także i te straszne rany, które pozostały w sercach i po jednej, i pewnie po drugiej stronie także – mówił.

Jako „zmianę na plus” wizytę prezydenta i oddanie hołdu ofiarom ocenił w rozmowie z „DoRzeczy.pl” ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

– Można powiedzieć, lepiej późno, niż wcale – mówi portalowi DoRzeczy.pl ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski. –Bo pan prezydent już w 2015 roku w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że zajmie się sprawą Kresów i Wołynia. Jak widać potrzebował trzech lat, by w ogóle coś zrobić.

W tym czasie był trzy razy na Ukrainie. Spotykał się z Poroszenką. Nie powiedział słowa na temat zbrodni na Polakach. Teraz widzimy na pewno dużą zmianę na plus. I nie ma znaczenia, czy zrobił to ze względu na nadchodzącą kampanię wyborczą, czy nie. Natomiast smutne jest to, że zrobił to w ramach wizyty prywatnej – powiedział w portalu DoRzeczy.pl ksiądz Isakowicz-Zaleski.