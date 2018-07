Ojciec Rydzyk podziękował Winnickiemu: Serdeczne „Bóg zapłać” za waszą postawę patriotyczną i katolicką

Robert Winnicki był wczoraj gościem "Aktualności Dnia" na antenie Radia Maryja. W czasie rozmowy ojciec Tadeusz Rydzyk złożył na ręce Winnickiego podziękowania za patriotyczną i katolicką postawę młodzieży zrzeszonej w organizacjach narodowych.

– Na Pańskie ręce chciałbym złożyć serdeczne „Bóg zapłać” za waszą postawę patriotyczną i katolicką. Także na marszach z okazji 11 listopada. Ja się na tych marszach niesamowicie buduję, buduję się tym, jaka jest piękna młodzież – powiedział dyrektor Radia Maryja. Jak dodał, to, że bywają jakieś nieprawidłowości i różnego rodzaju prowokacje na zgromadzeniach narodowców, znaczy tylko tyle, że wszędzie są różni ludzie. – To trzeba wychowywać i tym młodym ludziom pomóc, żeby byli jak najlepsi – wskazał duchowny.



Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreślił, że środowiska narodowe robią bardzo wiele dobrego. Przyznał też, że przykre są dla niego oskarżenia pod ich adresem. – Dla mnie bardzo przykre jest to, że nie raz słyszę ze strony starszych i dorosłych ludzi, mających ambicję bycia w elicie, to jak słyszę krytykę tej młodzieży, takie poniewieranie i odbieranie godności tej młodzieży. Jest to jakieś nieporozumienie – ocenił.



– Wszyscy potrzebują wychowania, każdy z nas ciągle się doskonali i jeśli popełniamy jakieś błędy, idziemy do spowiedzi. To jest to, co powiedział św. Paweł „Napominajcie się z miłością i zachęcajcie”. Dziękuje Wam za wczoraj, a to co jest w tej chwili, to jest to, co marksiści mówili: iść przez uczelnię, szkoły, media, parlamenty. To jest to, co demaskował ks. abp Stanisław Wielgus i ks. prof. Guz. Tacy ludzie jak oni będą później wykluczani na różne sposoby, nawet siłowe – mówił ojciec dyrektor.