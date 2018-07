Tusk do Trumpa: Ameryko, szanuj swoich sojuszników, bo nie masz ich zbyt wielu

W przededniu szczytu NATO w Brukseli szef Radu Europejskiej zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, aby ten szanował swoich sojuszników, bo "nie ma ich zbyt wielu". Słowa te padły na konferencji po podpisaniu deklaracji o współpracy pomiędzy NATO a UE w dziedzinie bezpieczeństwa.

Z kolei we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym zwracając się do amerykańskiego przywódcy podkreślił, iż Stany Zjednoczone nie mają i nie będą miały lepszego sojusznika niż Unia Europejska. Odnosząc się do zarzutów Trumpa, że Europa zbyt mało środków przeznacza na utrzymanie bezpieczeństwa na świecie, Tusk podkreślił, że przeznacza na ten cel znacznie więcej niż Rosja i Chiny.

"Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, iż jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, czego nie można z ufnością powiedzieć o rosyjskich i chińskich wydatkach" – dodał Tusk.