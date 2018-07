PZU wspiera rodziny wielodzietne

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

– Rodzice z kilkorgiem dzieci to najlepsi na świecie menedżerowie, którzy potrafią znakomicie gospodarować zarówno czasem jak i budżetem. Z całą pewnością zasługują na nasz ogromny szacunek, ale również na pomoc gdzie tylko jest to możliwe. Cieszę się, że możemy połączyć siły z należącym do PZU Bankiem Pekao i wspólnie wspierać polskie rodziny wielodzietne. Traktujemy to jako obowiązek, ale przede wszystkim - ogromny zaszczyt – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU.

Grupa PZU proponuje rodzinom atrakcyjne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i usługi medyczne oferowane przez należące do niej spółki. PZU zapewni 10 proc. zniżki na nowe ubezpieczenie mieszkaniowe PZU Dom i 10 proc. na ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer (oferta dostępna od: 18.08.2018r.). PZU Życie gwarantuje natomiast powiększenie świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia na życie PZU Ja Plus aż o 30 proc. (oferta dostępna od 14.07.2018 r.), a PZU Zdrowie 20 proc. zniżki na konsultacje lekarskie oraz 10% na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej realizowane w placówkach własnych PZU Zdrowie oraz w placówkach spółek zależnych PZU Zdrowie (oferta dostępna od 25.04.2018 r.).

Oprócz PZU, do programu Karta Dużej Rodziny, przystąpiły dziś także Bank Pekao S.A. i PLL LOT, a swoją ofertę dla dużych rodzin rozszerzyła Grupa LOTOS.