O. Tadeusz Rydzyk wystawi własną listę do europarlamentu?

O. Tadeusz Rydzyk ma "testować" Prawo i Sprawiedliwość. "Gazeta Wyborcza" przekonuje, że jeżeli Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się wpisać na listy wyborcze kandydatów słynnego redemptorysty, to duchowny ma rozważać nawet wystawienie własnej listy do wyborów do Parlamentu Europejskiego.