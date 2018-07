„Polacy to niewdzięczni barbarzyńcy, faszyści, okupanci, imperialiści, podnóżki zepsutego Zachodu i psy łańcuchowe Waszyngtonu. Wreszcie to Polacy wywołali II Wojnę Światową” – takie i wiele innych bulwersujących opinii pojawia się w mediach rosyjskich, ukraińskich i białoruskich na temat Polski i Polaków. Dlaczego tak nas postrzegają wschodni sąsiedzi? Na to pytanie w swej najnowszej książce „Jak nas piszą cyrylicą?” próbuje odpowiedzieć jej autor, dziennikarz "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

„Lubimy patrzeć na Wschód z polonocentrycznego punktu widzenia. Oczekujemy, wymagamy, oburzamy się, choć nie zawsze rozumiemy. Ukrainę albo kochamy, albo nienawidzimy, Białoruś jest nam obojętna, a na Rosję patrzymy z wybuchową mieszanką strachu i pogardy. A może by zapytać, co oni o nas myślą i dlaczego?” – pisze Maciej Pieczyński. „Jak nas piszą cyrylicą?” zawiera zebrane, opatrzone wstępami, wywiady z bardzo wyrazistymi postaciami białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej sceny politycznej oraz kulturowej. Niewielka część z tych rozmów została wcześniej opublikowana w tygodniku „DoRzeczy”. W książce znajdują się rozmowy z Aleksandrem Duginem – filozofem, doradcą Władimira Putina, Artiomem Skoropadskim - rzecznikiem Prawego Sektora, Ihorem Iljuszynem – historykiem OUN/UPA, Nadiją Sawczenko – żołnierzem, politykiem, Franakiem Wiaczorką - białoruskim dziennikarzem i opozycjonistą, Władimirem Żyrinowskim – liderem Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, dramaturgiem Iwanem Wyrypajewem, publicystą Władimirem Poznerem, pisarką Oksaną Zabużko, ojcem Jakowem Krotowem z Radia Swoboda, Wołodymyrem Wjatrowyczem – szefem Ukraińskiego IPN, Stanisławem Szuszkiewiczem – pierwszym przywódcą niepodległej Białorusi i innymi. „Jak nas piszą cyrylicą” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chciałby poznać opinie naszych sąsiadów o Polsce i Polakach. Warto zapoznać się z opiniami respondentów, ponieważ przynajmniej w jakiejś dziedzinie: polityki historycznej tych narodów, politycznego czy kulturalnego życia naszych sąsiadów są liderami i to oni nadają ton przekazowi dotyczącemu naszego kraju.