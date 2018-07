Warszawska radna PO przechodzi do PiS. "Nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego"

Jolanta Kasztelan, warszawska radna Platformy Obywatelskiej poinformowała, że zdecydowała się przejść do klubu PiS. – Przechodzę do klubu PiS z Platformy z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest to, że nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia się ratusza z afery reprywatyzacyjnej. Uważam, że pan Patryk Jaki jest jedyna szansą na uczciwą Warszawę. Apeluję do wszystkich wyborców Platformy Obywatelskiej, aby poparli Patryka Jakiego – powiedziała na konferencji.

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten odważny gest. To nie jest łatwe powiedzieć dzisiaj wprost stop potężnej mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie. Dzisiaj pani radna z PO miała taką odwagę, żeby powiedzieć, że chce uczciwej Warszawy – powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jolanta Kasztelan jest radną od 2016 roku, zastąpiła zmarłą Zofię Trębicką.