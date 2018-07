Gorący start szczytu NATO. Trump krytykuje Niemcy, a za wzór stawia Polskę

Co ciekawe, Donald Trump skrytykował sojuszników NATO już podczas kurtuazyjnego śniadania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Prezydent USA zaatakował swoich partnerów za niewystarczające wydatki na obronę.

Trump szczególnie mocno skrytykował Niemców, którym prezydent USA wytknął przy okazji dwuznaczną postawę wobec Rosji, a w szczególności w sprawie projektu gazociągu Nord Stream 2. – To bardzo smutne, że Niemcy robią ogromne interesy ws. ropy i gazu z Rosją, w czasie kiedy powinni się chronić przed Rosją. Chronimy Niemcy i Francję i wszystkie te inne kraje przed Rosją, a oni idą i robią interesy, płacąc miliardy i miliardy i miliardy dolarów do rosyjskiego budżetu – mówił.

– Mamy taki kraj jak Polskę, który nie przyjmie gazu. Są inne kraje, które go nie przyjmują, bo nie chcą być zniewolone przez Rosję. Ale Niemcy są dla mnie zniewolone przez Rosję, bo dostają tak dużo swojej energii z Rosji. Więc my mamy chronić Niemcy, a oni biorą energię od Rosji. Wyjaśnij to – zwrócił się Trump do sekretarza generalnego NATO.