„Popieram protest policjantów”. Zaskakująca deklaracja posła PiS

Janusz Śniadek został zapytany o protest policjantów. Jak stwierdził, że jak najbardziej popiera postulaty protestujących, zaś protestu nie uznaje za wymierzony w rząd PiS.

– Nie przeciwko, a w sprawie. Z założenia postawa roszczeniowa nie jest niczym złym. Przecież każda grupa zawodowa ma prawo protestować. Zwłaszcza, jeśli nie pasują jej warunki, z którymi ma na co dzień do czynienia (…) Związki zawodowe policji robią to co do nich należy. Co w tym złego, że dzięki swoim reprezentantom polscy policjanci mogą być spokojni w walce o poprawę swojego bytu? – mówił Janusz Śniadek.

Jak zaznaczył, nie obawia się tego, że w razie spełnienia postulatów policjantów protestować będą kolejne grupy. Co więcej, nawet byłoby to… pożądane. – I nawet jeżeli tak będzie to co? Każdy pracownik ma prawo do tego, aby oczekiwać wzrostu pensji. Skoro rosną potrzeby, mamy coraz więcej przeróżnych podatków, to chcemy więcej zarabiać.To samo dotyczy policji, która codziennie naraża swoje życie w służbie obywatelom. Godziwa praca dla tej grupy społecznej jest priorytetem – podsumował poseł PiS.