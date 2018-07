Prezydent w Brukseli: NATO jest jednością

– Wierzę w to, że pokażemy jedność w przestrzeni euroatlantyckiej, co jest niezwykle ważne – mówił prezydent Andrzej Duda do dziennikarzy w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu NATO.

Prezydent podkreślił, że Sojusz musi wysłać jasny sygnał do tych osób, które chcą zakłócić światowe bezpieczeństwo, że "NATO jest jednością", że między członkami Sojuszu nie ma rozdźwięku w kwestii bezpieczeństwa. Kolejną sprawą jaką podkreślił prezydent Polski, było zapewnienie, że NATO będzie sprawnie adaptować się do zmieniających się warunków. – Po prostu że będziemy pokazywali, że NATO żyje – zapewnił Andrzej Duda. Nowe zakupy polskiej armii Prezydent podkreślił, że polska armia planuje w najbliższej przyszłości dokonać nowych zakupów. Andrzej Duda zapewnił, że opinia publiczna pozna szczegóły tej transakcji w ciągu półtora miesiąca. – Plan modernizacji i dozbrajania polskiej armii jest realizowany i tutaj mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Proszę się nie obawiać – mówił prezydent Polski.