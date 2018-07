Jak rząd na uchodźstwie próbował ratować Żydów. W tle ogromna łapówka dla Himmlera

Pod koniec 1944 roku próbę wykupu Żydów podjął żydowski komitet Vaad Hatzalah.W bezpośrednich negocjacjach organizację wspierał najprawdopodobniej Jean-Marie Musy, były prezydent Szwajcarii, który prywatnie znał Himmlera sprzed wojny.

„Po pertraktacjach z Himmlerem, nasz przedstawiciel donosi, że za 20 milionów franków można by ewakuować do państw neutralnych 300.000 Żydów partiami po 15.000 osób miesięcznie” – czytamy w depeszy wysłanej w listopadzie 1944 roku z poselstwa polskiego w Bernie do ambasady RP w Waszyngtonie.

Depesza nr 102 z 21 listopada 1944 roku pokazuje, że to polska dyplomacja była przekaźnikiem najbardziej poufnej informacji o negocjacjach między Himmlerem a środowiskiem amerykańskich Żydów, umożliwiając zbieranie pieniędzy na łapówkę dla Himmlera. W jednej z innych depesz znajduje się informacja, że Himmler w ramach negocjacji obiecał wstrzymać akcję eksterminacyjną w obozach zagłady.

Heinrich Himmler był twórcą, a potem szefem SS - oddziałów stanowiących gwardię przyboczną Hitlera odpowiedzialną za największe zbrodnie III Rzeszy.Popełnił samobójstwo po aresztowaniu przez Amerykanów w maju 1945 roku.