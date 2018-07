Sędzia Iwulski działa wbrew prawu. "Wezmę za to odpowiedzialność"

Sędzia Iwulski oznajmił, że prof. Gersdorf ma urlop do 19 lipca. Jak powiedział, będzie wypłacać pensję prof. Małgorzacie Gersdorf, a za postępowanie wbrew prawu weźmie na siebie odpowiedzialność. – Zdecydowałem się, że wezmę odpowiedzialność za to w sposób taki, żeby żadnego pracownika nie mogła dotyczyć odpowiedzialność za cokolwiek. (…) Jestem zdecydowany ponieść konsekwencje, czyli poddać się procedurze ewentualnego postępowania dyscyplinarnego – powiedział.

Co ciekawe, Józef Iwulski zaznacza, że sędziowie Sądu Najwyższego N, którzy przeszli w stan spoczynku, mogą zostać przywróceni do pracy decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE. – Nie wiem jak to się skończy, ale TS UE ma bardzo duże możliwości rozstrzygania w tej kwestii – stwierdził.