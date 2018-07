Obchody 75. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Premier: Nie spocznę, aż cała prawda nie zostanie wyjaśniona

W stolicy od rana trwają uroczystości upamiętniające tamtą straszliwą zbrodnię. O godz. 12 premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Główne obchody, jak co roku, zorganizowano na Skwerze Wołyńskim na warszawskim Żoliborzu. Tam stoi pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Na Skwerze odbył się apel pamięci, wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, złożono także wieńce.

Głos zabrał m. in. szef rządu. W mocnym wystąpieniu premier podkreślił rolę prawdy, jako podstawy dobrych relacji polsko-ukraińskich. – To jest zbrodnia wyjątkowa, zbrodnia okrutnego ludobójstwa, które nie miało precedensu na taką skalę w historii Polski. Na pewno w historii świata przy tym barbarzyństwie, przy tym bestialskim mordowaniu, sadystycznym mordowaniu też niemal nie miało precedensu (...) My obiecujemy wam drodzy rodacy, którzy leżycie gdzieś tam, na tamtej ziemi okrutnie pomordowani w bezimiennych czy nazwanych grobach, że nie spoczniemy. I ja też składam takie zobowiązanie w tym miejscu, że nie spocznę do czasu, aż ta cała prawda nie zostanie wyjaśniona i każdy z tych okrutnie zamordowanych nie zostanie upamiętniony. Cześć i chwała ich pamięci – zakończył Mateusz Morawiecki.

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. "Jestem głęboko przekonany, że polsko-ukraińska trudna historia nie może być przeszkodą w budowaniu przyszłości. Prawda o tym, co wydarzyło się na Wołyniu, nie jest zagrożeniem dla więzi łączących Polaków i Ukraińców. Przeciwnie, jest ona potrzebna, abyśmy mogli sobie trwale ufać i wzajemnie liczyć na siebie. Prawda w ostatecznym rozrachunku nigdy nie osłabia. Prawda wyzwala, buduje mosty. Pozwala przemówić ludzkim sumieniom i sercom. Z uznaniem odbieramy postawy historyków ukraińskich, działaczy publicznych oraz zwykłych Ukraińców, którzy za podstawę rozmowy o naszych trudnych doświadczeniach przyjmują prawdę. To droga niełatwa, ale jedyna – napisał prezydent do uczestników uroczystości.

W obchodach wzięli udział m. in. marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes IPN, a także wicepremier Piotr Gliński oraz szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk za wysiłki na rzecz upamiętniania i kultywowania pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej, medalem Pro Patria odznaczył ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Czytaj także:

Cięli ich piłami, siekierami. Rocznica bestialskiego mordu na Polakach