Doręczał paczki, a we krwi miał 5 promili alkoholu. Pijany kurier zatrzymany

Po zatrzymaniu kierowcy, okazało się, że jest on pracownikiem firmy kurierskiej. Jego samochód był załadowany przesyłkami. Pijany 35-latek tego dnia był w pracy i miał doręczyć paczki do adresatów. – Włączał w aucie światła awaryjne i wycieraczki, choć nie padał deszcz –poinformował policjant w rozmowie z Polsat News. To zachowanie zwróciło uwagę innych kierowców, którzy wezwali policję.

Kuriera miał we krwi aż 5 promili alkoholu. Policja już przekazała paczki przełożonemu doręczyciela. Kurier został zatrzymany. Grozi mu do 2 lat więzienia.