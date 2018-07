Uwaga na wściekliznę. Wielkopolska: Ostrzeżenie dla okolicznej ludności

Badania przeprowadzone w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej potwierdziły, że znaleziony w Krotoszynie nietoperz był chory na wściekliznę.

Powiatowego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie o zagrożeniu. Zaznaczył, że wścieklizna może być problemem zarówno całego Krotoszyna, jak i kilku okolicznych miejscowości. Chodzi o Osusz, Salnia, Durzyn, Biadki, Smoszew, Chachalnia, Perzyce oraz Konarzew.

W związku z rozporządzeniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie wszystkich tych miejscowości odwołano planowane targi, wystawy czy konkursy, które są związane z udziałem zwierząt domowych, takich jak koty czy psy. Nakazano także trzymanie psów i kotów na uwięzi lub w zamknięciu oraz poddanie szczepieniu na wściekliznę wszystkich psów, które nie mają aktualnych szczepień.



Wścieklizna to niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna zwierząt (niektórych ssaków), mogąca przenieść się na człowieka.Główną przyczyną śmierci jest niewydolność oddechowa. Według WHO, każdego roku z powodu wścieklizny umiera ok. 60 tysięcy ludzi. Wirus jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, jednak dobrze znosi niskie temperatury i procesy gnilne, dzięki czemu może długo przetrwać w padlinie.