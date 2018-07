Ostra rozmowa Jakiego z Olejnik. "Może mnie pani obrażać, nie robi to na mnie wrażenia"

– Czy ktoś, kto pisał ustawę o IPN, miał głowę? – pytała Jakiego Olejnik, nawiązując do przepisu mówiącego o karaniu więzieniem osób, które głoszą kłamstwa na temat polskiej historii.

– Może mnie pani jeszcze obrazić, jeśli pani to pomoże. Wie pani, że dokładnie taki sam projekt ustawy był w 2006 r. Za taką ustawą głosował Donald Tusk i czy pytała go pani wtedy czy miał wtedy głowę? Tam też była penalizacja i to dalej idąca. Jak pani zauważyła, nie było wtedy takiej światowej awantury, mimo że przepisy były dalej idące – mówił odpowiadał jej polityk.

– Myślałem, że o Warszawie też porozmawiamy… – mówił Jaki pod koniec programu.

– Ale zauważył pan, że jeszcze nie ma kampanii wyborczej? Ja zauważyłam – odpowiedziała mu prowadząca.

– Ale z Rafałem Trzaskowskim to pani nie przeszkadzało, żeby porozmawiać o Warszawie, kiedy również nie było kampanii wyborczej – ripostował polityki PiS-u. – Myślałem, że o tym będziemy rozmawiać, a pani postanowiła mnie dzisiaj grillować, mimo, że jak pani, że jestem człowiekiem bardzo spokojnym – dodawał.

– Spokojny człowiek, który jest autorem znowelizowanej ustawy o IPN – zaznaczyła Olejnik.

– Przeciwko której nie głosował też Rafał Trzaskowski, który jest taki światły. To jak jest taki światły, skoro tego nie zdiagnozował? – szybko odpowiedział Jaki.

– A no właśnie, to tutaj jest pech jego – zakończyła program Olejnik.