Biedroń krytykuje posłanki PO: Za głowę się złapałem, jak usłyszałem, co one opowiadają

Robert Biedroń przyznał, że nie mógł uwierzyć w to, co mówią działaczki PO. – Ja się za głowę złapałem, jak usłyszałem, co one opowiadają, jakie one mają pomysły. Mają mnóstwo wytłumaczeń, dlaczego nic nie zrobiły przez 8 lat rządzenia – mówił polityk w Tok FM.